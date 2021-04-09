شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد ملك الجيتار الراحل عمر خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد عمر خورشيد، حيث ولد 9 إبريل 1945 عشق الموسيقى منذ صغره، أحدث ثورة في عالم العزف ولقب بملك الجيتار، حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني، وهو في السابعة عشرمن عمره ليكون بعدها فرقة موسيقية.

رآه عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة ليطلب منه الانضمام للفرقة الماسية، وكان أول من أدخل الجيتار للفرق الشرقية، ثم تعاون بعدها مع العديد من المطربين من أبرزهم أم كلثوم، فايزة أحمد.

بدأ عمله السينمائي بدور في فيلم ابنتي العزيزة إخراج حلمي رفلة ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها "العرافة، دموع في ليلة الزفاف، العاطفة والجسد"، ومن أبرزالأعمال التي شارك بوضع الموسيقى التصويرية لها "الرصاصة لا تزال في جيبي، أين عقلى".

اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لعزف بعض المقطوعات الموسيقية أثناء توقيع اتفاقية السلام، عام 1978، مع إسرائيل في الولايات المتحدة، التى حضرها قرابة الـ1500 مدعو من كبار السياسيين في العالم، والذين أبدوا إعجابهم بما قدمه بالتصفيق الحاد لمدة طويلة انتهت بتهنئة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وزوجته بإبداعه في تقديم مقطوعة "طلعت يا محلا نورها" لسيد درويش، وليلة حب لمحمد عبدالوهاب.

وفي التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1981 تلقى الوسط الفني خبر مقتل عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة ما زال الغموض يحيط به حتى الآن، ولم يبلغ عامه 36 فى نهاية شارع الهرم عندما اصطدمت سيارته بعمود إنارة وكانت معه زوجته دينا بعد الانتهاء من عمله بأحد الملاهي الليلية



عمر خورشيد