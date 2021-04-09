بعد غيابه عن مؤتمر "لعبة نيوتن".. محمد فراج يوجه رسائل لصنّاع العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذر الفنان محمد فراج عن عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مسلسل "لعبة نيوتن" المشارك في السباق الرمضاني المُقبل، والذي أقيم مساء الخميس في فندق فور سيزون بحضور عدد من صنّاعه.

ووجه فراج رسائل إلى فريق عمل مسلسل "لعبة نيوتن"، في بيان صحفي، قائلا "اعتذر عن عدم تواجدي في المؤتمر الخاص بمسلسل لعبة نيوتن، وانا سعيد بهذه التجربة فهي من أهم التجارب التي مررت بها في حياتي، وعشنا أيام صعبة وحلوة ولكن كواليس المسلسل كانت اشبه بالرحلة، واجتمعت في العمل مع نجوم احترمهم من كل قلبي".

وأضاف محمد فراج : "أشكر محمد السعدي على اتخاذه خطوة الإنتاج الدرامي بكل ثقة وشكرا لدعمك للمسلسل وانك لم تبخل بشيء وكنت مؤمن بنا".

وجه محمد فراج عدة رسائل الى فريق عمل المسلسل قائلا: "أوجه الشكر إلى المخرج تامر محسن لانه منحني تلك الفرصة لكي اكون شريك في هذه الرحلة الجميلة، وأن أقدم دور مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن، ومن كل قلبي أتوجه إليه بالشكر، فهو مخرج يحترم الممثل وقدمت معك أهم خطوة في حياتي".

واستطرد محمد فراج حديثه "كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى الأخت والصديقة منى زكي الذي اعتبر نفسي واحد من جمهورها وقدمنا سويا فيلم صندوق الاسود ثم مسلسل لعبة نيوتن، واستمتعت معك بالتمثيل وامنحك لقب الاستاذة".

وأكمل محمد فراج حديثه "أشكر صديقي وأخويا محمد ممدوح على هذا التعاون وأنا أستمتع دائما بالعمل معه ونقدم مع بعضنا البعض في مسلسل لعبة نيوتن شخصيتين تجمعهما رحلة، محمد ممدوح من افضل ممثلي جيلنا وأتمنى أن نتعاون مجددا، وأتوجه بالشكر إلى الفنان سيد رجب، واقول له انت أخ كبير لنا وهو يقدم شخصية مختلفة ولها ثقل ويحب مهنته ويحترمها ".

وعن تأجيل عرض المسلسل من العام الماضي لـ2021، قال: "شعرنا أن الموضوع ازداد صعوبة عندما تقرر تأجيل عرض المسلسل بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن بمجرد اقتراب الانتهاء من تصوير المسلسل نسيت تلك المصاعب ولم أر أمام عيني سوى الذكريات الحلوة".

"لعبة نيوتن" قصة وإخراج تامر محسن، إنتاج شركة media hub- سعدي جوهر، وأقيم مساء الخميس مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيله قبل عرضه بأيام في شهر رمضان.