لطيفة أنيقة وسمية الخشاب بـ"اليشمك".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس أحد أعماله.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الطبيعة بتونس.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال بجوار سيارتها.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل موسى بـ"اليشمك".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس منقوشة برسومات فرعونية.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل طائرتها.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس عمل جديد.