فيديو.. شجار على المسرح أثناء تتويج ملكة جمال العالم للمتزوجات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

شهد حفل تتويج ملكة جمال العالم لفئة المتزوجات حدثاً غريباً ، حيث تسبب تصريح أطلقته ملكة جمال العالم لفئة المتزوجات عن العام الماضي، كارولين جوري، أثناء تتويج الملكة الأولى لهذا العام بحدوث أزمة كبيرة على المسرح.

أحدثت جوري أزمة كبيرة أثناء تتويج ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا، حيث قامت بإعلان طلاق الملكة المتوجة، الأمر الذي حرمها من اللقب.

وفازت بوشبيكا دي سيلفا، بلقب “سيدة سريلانكا” (ملكة جمال المتزوجات)، في حفل متلفز بث على الهواء يوم الأحد الماضي.

وبحسب التقاليد تقوم الملكة السابقة بتقليد ملكة الجمال الجديدة التاج، لكن جوري أعلنت وبشكل مفاجئ وعلى المسرح طلاق الفائزة من زوجها، الأمر الذي يحرم الملكة من لقبها، وسحبت التاج من رأسها.

وقالت جوري للجمهور: “هناك قاعدة تمنع النساء المتزوجات ولكن المطلقات بالفعل، لذلك أتخذت خطوات لجعل التاج يذهب إلى المركز الثاني”.

وألقت الشرطة في سريلانكا القبض على السيدة كارولين جوري، بعد قيامها بالتسبب بمشكلة على المسرح بالإضافة إلى عارضة أزياء أخرى.

وأكدت الفائزة في وقت لاحق أنها غير مطلقة وأنها منفصلة عن زوجها فقط، ما جعل السلطات تتحرك لمحاسبة جوري على تصرفها الفردي.

وقالت دي سيلفا في كلمة نشرتها على صفحتها في “فيسبوك” إنها تعرضت لضربة في الرأس بسبب زميلتها عندما سحبت التاج وأنها ذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الحادث.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، أجيث روهانا، في تصرحات لشبكة “بي بي سي”، إن “الشرطة ألقت القبض على كارولين جوري وعارضة الأزياء، تشولا بادميندرا، على خلفية حادثة الأحد بتهمة الإيذاء البسيط والفعل الجنائي”.

وبعد التحقق من صحة ادعاءات الفائزة دي سيلفا، تم تتويجها مرة أخرى بلقب ملكة جمال المتزوجات في البلاد.

الجدير بالذكر، أن مسابقة ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا جزء من مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، حيث تتم المنافسة على مستوى العالم بين النساء المتزوجات في بلدانهن.