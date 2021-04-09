محمد رمضان يتصدر القائمة.. تعرف على أجور الفنانين في رمضان 2021

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 01:09 صباحاً - يشهد شهر رمضان منافسة شديدة بين عشرات المسلسلات المقرر عرضها في الشهر الفضيل .

وكشفت تقارير مصرية، عن القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021، الذي يشهد هذه المرة منافسة أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا.

وبحسب ما ذكره موقع “الموجز”، فقد أعلنت شركات الإنتاج في مصر والمملكة العربية السعودية تخفيض عدد المسلسلات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت قد تخطت رقما قياسيا، نحو 40 مسلسلا، خاصة مع ارتفاع أجور الممثلين وباقي تكلفة الإنتاج مؤخرا، وضيق الوقت قبل حلول شهر رمضان، وعدم جاهزية عدد من المسلسلات للمنافسة هذا العام.

وأشار إلى أن الميزانية الإجمالية لمسلسلات رمضان للعام الجاري وصلت إلى قرابة مليار جنيه مصري، سواء التي ستذاع على القنوات الفضائية والمحلية في مصر وكذلك الفضائيات العربية.

وتصدر الفنان المصري، محمد رمضان، قائمة أجور مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل “موسى”.

وفي أحداث المسلسل، ينتقم محمد رمضان، المشهور بين جمهوره بلقب “نمبر وان”، لدم شقيقه، فيصبح من مطاريد الجبل، ويلاحقه الجنود البريطانيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وتشارك محمد رمضان بطولة مسلسل “موسى” الفنانة المصرية سمية الخشاب، في أول لقاء فني بينهما.

يأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى أجور رمضان 2021 الفنان المصري أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل “نسل الأغراب” بأجر 33 مليون جنيه، بينما جاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه.

الفنان المصري يحيى الفخراني، جاء في المركز الرابع بأجر 22 مليون جنيه، عن بطولته في مسلسل “نجيب زاهي زكش”، الذي يشهد عودته لدراما رمضان بعد غياب سنوات، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

أما المركز الخامس فهو من نصيب الفنان المصري، كريم عبد العزيز، عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي حقق جزئه الأول نجاحا كبيرا، وذلك عن أجر 20 مليون جنيه.

وجاء المركز السادس بالمناصفة بين الفنان المصري، أحمد مكي عن دوره في “الاختيار 2″، والفنان المصري، محمد إمام، عن بطولته لمسلسل “النمر” بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكليهما.

كما تقاسم الفنانان أحمد عز ويوسف الشريف المركز السابع في القائمة بأجر 15 مليون جنيه، عن أدوريهما في مسلسلي “هجمة مرتدة” و”كوفيد 25″.

وبسبب تحقيق نجاحا متتاليا في مواسم دراما رمضان، فقد جاء الفنان المصري، ياسر جلال، في المركز الثامن بالقائمة بأجر 14 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل “ضل راجل”.

ياسمين عبد العزيز في مقدمة أجور الفنانات

تقدمت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، قائمة أعلى أجور الفنانات المشاركات في دراما رمضان 2021، بأجر 20 مليون جنيه عن مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي يشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي.

وجاءت الفنانة المصرية، نيللي كريم، في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل “ضد الكسر”، بعد نجاح مسلسلها في رمضان الماضي “بـ100 وش”.

المركز الثالث من نصيب الفنانة المصرية، منى زكي، عن بطولتها مسلسل “لعبة نيوتن”، أما المركز الرابع فهو للفنانة، ريهام حجاج، بـ12 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل “كا ما نفترق”، لتتفوق على الفنانة يسرا، التي نالت أجر 11 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل “حرب أهلية” ليكون نصيبها المركز الخامس.

أما المركز السادس فجاء من نصيب الفنانة المصريةـ غادة عبد الرازق، عن بطولتها مسلسل “لحم غزال”، لتعقبها الفنانة، دنيا سمير غانم، عن بطولتها مسلسل “عالم موازي”.

وكان المركز السابع والأخير في قائمة أعلى النجمات أجرا في رمضان 2021 من نصيب الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن بطولتها مسلسل “قصر النيل”.