شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صور نادرة مع إسماعيل ياسين وحسن فايق من كواليس "حظك هذا الأسبوع" 1953 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صور نادرة للفنانة الراحلة، منذ نحو 68 عاما، من كواليس تصوير فيلم "حظك هذا الأسبوع"، الذى عرض لأول مرة يوم 26 يناير من عام 1953، وظهرت شادية فى الصور مع نجوم الفيلم منهم الفنانون إسماعيل ياسين وحسن فايق وعبد السلام النابلسى وثريا حلمى، وأيضا صورة تذكارية يبدو أنها قامت بإهدائها لأحد المعجبين، حيث كتبت عليها: "للذكرى.. بمناسبة عرض فيلم حظك هذا الأسبوع".



شادية وإسماعيل ياسين

فيلم "حظك هذا الأسبوع" بطولة شادية، إسماعيل ياسين، حسن فايق، عبد السلام النابلسى، رياض القصبجى، وداد حمدى، عبد الغنى النجدى وغيرهم من النجوم والممثلين، وهو من تأليف أبو السعود الإبيارى، إخراج حلمى رفلة.



شادية وسط إسماعيل ياسين وحسن فايق

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور التى جمعتها مع الفنان الراحل يوسف شعبان، من كواليس فيلم "ميرامار" الذى عرض لأول مرة فى 13 أكتوبر عام 1969.



شادية

شادية تعتبر من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال شاكر، وعرفت فى السينما باسم شادية.



النجمة شادية

وقدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى فى نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.



















