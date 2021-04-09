شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: نقابة الفنانين بتونس هدفها أن يكون للفنان والموسيقى مكانة فى بلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صابر الرباعى، أثناء استضافته فى برنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، أن لديه خمس أولاد وهم إسلام وصفاء وجود هادى وأمير وشامة، وأن إسلام ابنه يشبهه كثيرا ودائما يسمع آراء أبنائه فى أغانيه لأنهم أقرب لجيل الشباب.

وعن نقابة الفنانين بتونس قال صابر الرباعى: "نقابة الفنانين بتونس هدفها تأسيس قوانين وتضم الكثير من الفنانين الموجودين بها بأسمائهم وكذلك بخبرتهم وأفكارهم فى المستقبل، وذلك حتى يكون لدينا كلمة مسموعة فى الدولة ويكون الفنان والموسيقى فى تونس مكانة".

وتابع صابر الرباعى: "أصالة من أحب الفنانات لقلبى وقد ظهرنا سويا، وأتذكر عام 2000 كنت أحضر لأغنية على اللى جرى وقبل غنائى لها على المسرح طلبت أصالة أن تغنى معى فنبهتها أن الطبقة ستكون مختلفة عليها ولكنها أصرت، وكانت المفاجأة أحدثت الأغنية ضجة كبيرة، وأصبحت من الأغانى الراسخة فى أذهان الجماهير".

وفى سياق آخر، أطلق صابر الرباعى فى بداية العام كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام.