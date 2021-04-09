شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ وفاء الكيلانى: عرضت أموالا على صباح حتى لا تبيع منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم راغب علامة كواليس علاقته بالفنانة الراحلة صباح أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، على قناة dmc، وأكد أن العلاقة بدأت منذ أن كان صغيراً في السن، حيث كان يراها في صغره وهى تسير كإمبراطورة لها هالة كبيرة في منطقة رأس الجبل أمام منزلها.



راغب علامة يحكى عن صباح

ومن أجل رؤيتها قام بتوصيل الطلبات لمنزلها وقت عمله في سوبر ماركت، إلا أنه رأى عندها كلب ضخم خاف منه وبكى لتراه صباح وتهدئه آنذاك، مؤكداً أنه حينما قابلها فيما بعد حينما صار مشهورا كلمها عن هذا الموقف.



راغب علامة

وأكد راغب علامة أنه حينما كبرت في السن حزن عليها قائلا: "زعلت أما قريت خبر إنها باعت بيتها وروحتلها قلتلها أنا ممكن اشتريلك بيت لو عايزة فلوس وبايعاه علشان العوزة، لكن قالتلى إن مش ده السبب وإن السبب الحقيقى ممثل في إن البيت كبر عليها، ومحدش معاها خالص، ووقعت قريب في الحمام، وبالتالي عايزة تعيش في غرفة بأوتيل أحسن".

وأضاف علامة أنه غضب أن عيالها ماكانوش عندها، مؤكداً أنه تعلم من حياة صباح أن هناك أشياء لا تدوم، والذكريات بتبقى حلوة، لكن لازم الواحد يخطط لآخرته، خاصة أن صباح كانت معطاءة بصورة وشكل لا يصدقه عقل.

وكان راغب علامة استرجع بنفس الحلقة ذكريات ضرب والده له لمرة واحدة فى صغره قائلاً: "والدى لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أنى طلعت على شجرة ولاد الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، وبالتالى ضربنى معتبراً ما فعلته سرقة وعنفنى للغاية على ما فعلته".