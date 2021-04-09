شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: وقفت على مسرح قرطاج أول مرة عام 94 وهو حلم لأى فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صابر الرباعى: "عام 94 كانت أول مرة أغنى فيها على مسرح قرطاج فى تونس وكان يوما مميزا بالنسبة لى لأن الغناء على مسرح قرطاج هو حلم لأى فنان، فجمهور ذلك المسرح مميز جدا، وكنت قلقا جدا بشأن تلك الحفلة وكان لا بد أن أكون على قدر المسئولية، وإلى الآن أشعر ببعض الرهبة عند وقوفى على المسرح، وبعد انتهاء الحفل أشعر وكأنه هم وانزاح".

وعلق صابر الرباعى، خلال لقائه فى برنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، على بعض صور المطربات التى عرضها عليه أمير كرارة ومنهم آمال ماهر، حيث قال: "آمال من الأصوات القليلة التى لا تتكرر، فلديها شخصية فى أدائها، أما أنغام فتغنى بإحساس عالى وتجعلك سارح فى صوتها، وعن شيرين عبد الوهاب قال على المستوى الشخصية هى إنسانة بمعنى الكلمة وكفنانه ناجحة ومن الأصوات الاستثنائية".

كما علق على الفنانة نانسى عجرم قائلا: "بونبوناية"، أما إليسا فقال عنها: "نجمة فى اختيارات الأغانى التى تدخل القلوب دون استئذان"، وعن أحلام قال: "هى الحضور والصراحة ولها مكانة خاصة"، أما عن المطربة نوال قال: "هى رمز من رموز الأغنية، وبلقيس هى الصوت المتمكن مع التطوير، ولطيفة هى مجموعة محطات وأغانى ناجحة وهى فنانة متطورة".

وفى سياق آخر، أطلق صابر الرباعى فى بداية العام كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام.

ويذكر أن النجم التونسى صابر الرباعى قد قدم خلال مسيرته الفنية عدد هائل من الأغنيات التى حققت نجاح مذهل و أبرزهم " سيدى منصور " و " عز الحبايب " و " عزة نفسى " و "ليلة من العمر" ، وغيرها .