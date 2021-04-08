ديمي لوفاتو تنهمر في البكاء اشتياقاً لخطيبها السابق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أجهشت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو في البكاء خلال الحلقة الأخيرة من مسلسلها الوثائقي Dancing with the Devil عندما بدأت الحديث عن خطيبها السابق ماكس إيريش، رغم أن إلغاء الخِطبة كان قرارها ووصفته من قبل بأنه الأفضل، حيث أرادت التركيز على حياتها المهنية والنفسية.

وفي مقطع الفيديو الذي عُرض مؤخراً تظهر لوفاتو وهي حزينة وتبكي وتؤكد أن ما قالته وصورته سابقاً لم يُعبر بشكل دقيق عما تمر به، لذلك كانت تشعر أنها على صواب طوال الوقت. وصرحت بأنها تفتقد خطيبها السابق، وهو الشخص الذي قضت برفقته فترات الحجر الصحي، ولا تعرف إذا ما كانت تستطيع أن تهب قلبها لشخص آخر.

وفي لقطات أخرى من الفيلم الوثائقي الذي كشفت فيه المغنية الشهيرة عن تفاصيل صادمة عن حياتها وعن نجاتها من الموت الوشيك، قالت إنها اندفعت نحو فعل شيء كانت تظن أنه يجب عليها فعله، ولكن مع مرور الوقت أدركت أنها فعلت شيئاً تجاه خطيبها الذي لم تكن تعرفه جيداً.

يذكر أن لوفاتو أعلنت عن إلغاء خِطبتها بعد مرور شهرين فقط من إعلانها والذي أكد إيريش أنه علم عن الانفصال بشكل مفاجئ من الصحافة، ولم يكن يعلم عنه شيئاً في السابق.