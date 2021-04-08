بعدما وصفهم بـ”الأغبياء”.. هجوم على كرم بورسين: “إلزم حدّك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم يمر كلام الممثل التركي كرم بورسين مرور الكرام خلال البث المباشر الذي أطلّ عبره في “إنستغرام”، إذ هاجم الذين لا يلتزمون بالكمامة ووصفهم بـ”الأغبياء والحمقى”، فقال: “تذهبون إلى المقاهى وتخلعون كمامتكم، لا تؤاخذوني، لكنكم حمقى، أنا آسف أنتم أغبياء، فكروا بعائلاتكم وأصدقائكم”.

كلام كرم تسبب بهجوم الجمهور التركي ضده الذي أطلق “هاشتاغ” بعنوان “الزم حدك كرم بورسين”. وتصدّر الترند في تركيا، إذ انتقد المغردون كرم، لافتين إلى أنّه يصفهم بالحمقى والأغبياء بسبب الكمامة، وهو شخصياً في موقع التصوير يختلط بفريق العمل دون وضع الكمامة وبطلّ عبر بث مباشر برفقة هاندا أرتشيل ويتلامسان دون كمامة.

هذه الهجمة الشرشة على كرم دفعته إلى تقديم اعتذار عبر فيديو نشره في حسابه عبر “إنستغرام” قال فيه إنّه أخطأ باستخدام مصطلح “أغبياء”، موضحاً أنه ليس من اللطيف استخدام هذه الكلمة وانه كان بإمكانه استخدام كلمة افضل.

وأضاف: “نحن اليوم في المرتبة الأولى في العالم لناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا، والأمر ليس سهلاً. الأمر الوحيد للوقاية هو استخدام الكمامة في الأماكن العامة”.

أما عن مواقع التصوير، فقال إنّه مع الأسف لا يتم وضع الكمامة خلال التصوير لأنّ المشاهد لم تكتب وفق ذلك، لكن يحاول فريق العمل أخذ الاحتياطات، ويخضع الجميع للفحص اليومي، ورغم هذه الاحتياطات ظهرت خمس حالات إصابة في موقع التصوير، وقد يصاب هو أو أحد آخر من زملائه. وكرر أنّ الطريقة الوحيدة للوقاية هي الكمامة.

من جهة أخرى، وبسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في موقع التصوير، تأجّل عرض الحلقة الأخيرة من هذا الموسم إلى الأسبوع المقبل.