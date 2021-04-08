قرار والد كيندال وكايلي جينر حديث الصحافة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صدم والد نجمتي تلفزيون الواقع كيندال وكايلي جينر المتحوّل جنسياً، كايتلن جينر (71 عاماً) الجمهور بإعلانه عن خطته للترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وقد شكّل قراره جدلاً كبيراً بين الجمهور وضجة واسعة لدى الصحافة العالمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد موقع “الديلي ميل” البريطاني.

وشارك جينر في برنامج مواكبة عائلة كارداشيان بعد عقود من فوزه ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، ويعرف على أنه جمهوري وقد دعم سابقاً الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترامب.

وسبق أن نفى جينر والمتحدثون باسمه خلال العام الماضي فكرة ترشحه لمنصب الحاكم قائلين إنه “لم يفكر أبداً بذلك وأنه سعيد جداً بالعمل الذي يقوم به لتعزيز حقوق المثليين وقضاء الوقت مع أحفاده الثمانية عشر وأولاده العشرة”.