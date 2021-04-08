سيلفستر ستالون لن يعود بشخصية روكي في الجزء الثالث من Creed

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف سيلفستر ستالون (74 عاماً) أنه لن يعود إلى دوره الشهير “روكي” في فيلم Creed 3 القادم الذي من المقرر عرضه في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. وعلى الرغم من تأديته الشخصية التي اشتهر بها في أول جزءين من فيلم Creed، فقد أخبر ممثله موقع The Hollywood Reporter الأميركي أنه لن يشارك في الجزء الثالث من دون الكشف عن أي تفسير أو تفاصيل لعدم مشاركته.

واشتهر النجم بشخصية روكي منذ عام 1976 في سلسلة الأفلام التي كتبها ولعب دور البطولة فيها. وأضاف ستة أجزاء على مدار 40 عاماً وبلغت ذروتها في عام 2006 حين حقق نجاحاً كبيراً مفاجئاً.

وأعاد ستالون تمثيل دوره الأيقونى لروكي بالبوا في سلسلة أفلام “Creed” التي كتبها وأخرجها، حيث يقوم فيه دوني كريد الذي يؤدي دوره مايكل ب. جوردان. دوني هو ابن الراحل أبولو كريد الذي كان منافس روكي في سلسلة الأفلام الأصلية وأدّى الدور كارل ويذرز.