أصالة تحتفل مع هاني شاكر وتتجاهل الردّ على خبر زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة أصالة، الفنّان هاني شاكر، في احتفال ابنه بافتتاح مشروع تجاري خاص به، مساء أمس الأربعاء.

وتجاهلت الردّ على الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويفيد بزواجها من برلماني مصري، خلال الفترة الماضية.

ومن المُنتظر أن تخرج الفنانة السورية، خلال الساعات المقبلة، لتوضح حقيقة الأمر سواء بنفيه أو تأكيد صحته.

واحتفلت في الفترة الأخيرة بخطبة ابنتها شام الذهبي، إلى نجل رجل أعمال مصري، وحسب تصريحات تلفزيونية لابنتها سوف تتم إقامة حفل الزفاف قريباً.

يُذكر أنّ أصالة، انفصلت عن المخرج طارق العريان، من دون أن تكشف عن سبب ذلك.

ولكن انتشرت إشاعات قبل إعلان انفصالهما، تفيد بخيانته لها مع إحدى الفنانات، وزواجه بها في أميركا، إلاّ أنّها لم تعلق على هذا الأمر، ورفضت كشف تفاصيل.

وتعيش الفنانة السورية نشاطاً فنياً هذه الأيام، حيث وضعت صوتها على ثلاث شارات لمسلسلات رمضانية، هي، “بنت السلطان” بطولة روجينا، و”حرب أهلية” للفنانة القديرة يسرا، و”قصر النيل” للفنّانة دينا الشربيني.