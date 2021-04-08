“رامز جلال عقله طار”.. هل استجاب للانتقادات؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنّان رامز جلال، أمس الأربعاء، عن الاسم الحقيقي لبرنامج المقالب الخاص وسيعرض في رمضان.

وجاء مغايراً تماماً لكل التكهنات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، وحمل عنوان “رامز عقله طار”، وليس كما أشيع “رامز مريض نفسي”.

وروّج للبوستر الدعائي الثاني الذي ظهر فيه بصورة كاملة، وأطلق “هاشتاغ” يحمل اسم البرنامج عبر “تويتر”، متصدراً قوائم “الترند” خلال ساعات قليلة من طرحه.

وأفادت بعض المصادر أنّ الانتقادات التي طاولت الاسم الأول، كانت وراء تغييره، خصوصاً أن هناك أطباء في هذا المجال، رفضوا التعرض للمرضى النفسيين، وأطلقوا حملة للدفاع عنهم.

وبرغم من أن “طار عقله” يحمل المعني نفسه، لكنه مقترن به، وليس فيه حديث عن غيره.

كانت أزمة المُمثل المصري مع نقابة الإعلاميين، قد تم إسدال الستارة عليها، بعد أن طالبته بالتوقف عن الظهور في برامج رمضانية ودفع تعويض مادي، لممارسته العمل الإعلامي من دون إدراجه بالنقابة.

ولكنّ الأمر انتهى بحصوله على حكم قضائي بأنّ برنامجه ترفيهي، وبالتالي لا يتم وصفه بأنه إعلامي، وإنما في مجال النقابات الفنية.