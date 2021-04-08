“شمس الغنية” في كتاب.. رفيق روحانا يحاور نجوى كرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في لقاء وجلسة شعرية التقى الشاعر رفيق روحانا بالنجمة اللبنانية نجوى كرم وكانت هذه الدرشة الحوارية التي تحولت لجلسة روحانية فلسفية مما اضطر الشاعر لتغيير نمط أسئلته التي كان قد أعدها من قبل فقال: “من أول دقيقتين من الحوار شعر بأن كل ما أعده من أسئلة لم تعد تفي بالمطلوب لأن نجوى رفعت مستوى اللقاء من التراب الى ما هو فوق المادة من الجسد الى الروح من فن الغناء الى التجلي بالصلاة الى ألنجوى”.

كما قال أنه جالس مغنيين ومغنيات كثر ولم يكن يشعر بالرهبة التي شعر بها بعد دقيقتين من أول اللقاء مع نجوى، فقال: “هل أنا أقابل شاعرة أم مفكرة.. رسامة.. فيلسوفة”.

وبعد سؤاله لها عن زحلة وصفتها شمس الأغنية بطريقة شعرية فقالت: “زحلة إبنة الثالوث تبدأ بالكرمة التي لا تموت خلاياها بعد عصرها والثالوث الثاني عن البردوني الذي ينبض حركة وخير ويتدفق من جبل ليوزع نفسه على كل حبة تراب في سهل الخير”.

وأضافت: “أما الثالوث الثالث هو سعيد عقل الذي وصفته كالبردوني والكرمة يهدر ويْسكر هو المتفرد بين الشعراء لا يوجد أروع من شعره ولا اغنى من فكره ولا أصدح من نبض صوته ولا اكثر إلهاما من نظراته”.

وختم الشاعر بمفاجأة لشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بعد هذا اللقاء الفلسفي الروحاني الذي لم ينشره كاملا في مقالته اذ قال كل ما يمكن ان يحيط بحياة وشخصية نجوى كرم وفنها ومعرفتها وجمالها وذوقها وروحها وحبها فسيتركه مادة لكتاب قرر أن يكتبه عنها بالتفاصيل.