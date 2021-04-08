فيديو.. طرح إعلان ترويجي ثان لمسلسل "الاختيار 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعلانا ترويجيا ثانيا لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر رئيس الشركة تامر مرسي الإعلان على حسابه في فيسبوك، وعلَّق قائلاً: "ملحمة الاختيار 2 المنتظرة.. حكايات من ملفات حقيقية عشناها.. حق زمايلنا هيرجع من كل واحد فيهم.. العهد.. الوعد.. العقيدة".



مسلسل "الاختيار 2" يتناول بطولات رجال الداخلية المصرية، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وبشرى ورياض الخولي.





ولعب دور البطولة في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" النجم أمير كرارة، وتناول قصة حياة شهيد الجيش المصري أحمد منسي وبطولة رجال الكتيبة 103 الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017.



