طارق لطفي يكشف دور سفير مصر بأفغانستان في مسلسل "القاهرة كابول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجَّه الفنان المصري طارق لطفي الشكر إلى سفير مصر لدى أفغانستان لمساعدته طاقم عمل مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

وقال لطفي في تصريحات تلفزيونية، الخميس: "أريد أن أشكر كل مَن ساعدوني حتى أصل إلى شكل (الشيخ رمزي) الشخصية التي أقدِّمها في المسلسل.. وأريد أن أشكر سفير مصر في أفغانستان لأنه ساعدنا بشكل كبير، وساعدنا أيضاً في إرسال ملابس كان من الصعب الحصول عليها هنا".



وأضاف لطفي أن المسلسل يضم باقة من النجوم الكبار، واصفاً إياهم بـ"المدفعية الثقيلة" منهم: خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب.

وأشار إلى أنَّ العمل يضم أيضاً مجموعة من الشباب "سيكونون من نجوم المرحلة المقبلة".





وعن شخصية "الشيخ رمزي" التي يقدِّمها في مسلسل "القاهرة كابول"، قال طارق لطفي: "تركت ذقني سنة وشهرين، درست كل الشخصيات التي ستفاجئ الناس، والسيناريو يضم 3 شخصيات في شخصية واحدة، وهي شخصية الشيخ رمزي".

وتابع: "الشخصية التي أجسِّدها، تدرجت بشكل كبير حتى وصلت إلى مرحلة من التطرف، والشخصية تحمل كماً كبيراً من التناقضات، والمسلسل يناقش قضية مهمة لأساليب المتطرفين في السيطرة على العقول، وأتمنى أن يستمتع الناس بالمسلسل".

ويُعرَض المسلسل حصرياً على قناتي "الحياة" و"CBC" المصريتين.

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام وسامح السيد.