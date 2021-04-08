شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يروى لـ وفاء الكيلانى كواليس علقة من والده بسبب شجرة ليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم راغب علامة عن أمور عديدة عاشها فى طفولته للمرة الأولى خلال لقائه فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، على قناة dmc، بدأها بالتطرق لذكريات الحروب في لبنان وموقع منزلهم حيث وصفه بأنه كان بمثابة خط التماس بين المتحاربين داخل لبنان، مؤكداً أنهم عانوا كثيراً من تلك الحروب.

كما استرجع ذكريات ضرب والده له لمرة واحدة فى صغره قائلاً: "والدى لم يكن يضربنا، ولكن مرة علم أنى طلعت على شجرة ولاد الجيران وقطفت ليمون بدون استئذان، وبالتالى ضربنى معتبراً ما فعلته سرقة وعنفنى للغاية على ما فعلته".



راغب علامة

وأكد راغب علامة أنه دائماً ما كان يحاول فى صغره تصليح أى عطل فى المنزل، سواء كان الأمر له علاقة ببوتاجاز أو أى أمر آخر، وبالتالى كانوا فى المنزل دوما يلجأون له حالة عطل أى شىء.

وبعد ذلك تطرق إلى أمور يحزن على فقدانها حاليا، قائلاً: "بزعل جداً حالياً حينما أرجع بالزمن للوراء وأرى أننى لم أكن أحتفظ بأكثر من 20 عودا كانوا مقربين لقلبى ولكن كنت أفرط فيهم بسهولة، لكن الآن أنا بقول يا ريت كل ورقة كتبت عنى وشهادات المدرسة وكل حاجة وأى قصقوصة يارتنى كنت حافظت عليهم".