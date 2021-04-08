شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى فى سهرانين: لحنت أغنية "عزة نفسي" وأنا نايم وأغنية "الأب" فى الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم صابر الرباعى، أثناء استضافته فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة on: "أحب لعب البلايستيشن وأشجع برشلونة وأحب لعب الكرة"، وتابع الرباعى: "عُرض على فيلم حب البنات للنجمة ليلي علوى وذلك عقب نجاح أغنية سيدى منصور، ووقتها شعرت أن ذلك ليس الوقت المناسب لخوض تجربة التمثيل فى السينما، فكنت أريد أن أتمكن أكثر كمطرب فى مصر، ولكن لا مانع الآن أن أخوض تجربة التمثيل إذ عرض على عمل مناسب".

وأضاف الفنان صابر الرباعى: "عبد الحليم حافظ نجح كممثل لأن إحساسه فى التمثيل مثل إحساسه على المسرح، كما أنه كان آسر القلوب، أما فى الجيل الحالى أرى أن تامر حسنى هو المطرب الذى نجح فى التمثيل فهو يمتلك خفة ظل كبيرة ومحبوب".

وكشف صابر الرباعى أنه قام بتلحين بعض أغانيه فى "الحمام" مثل أغنية الأب، فهو يرى أن "الحمام بيخليك تتسلطن" وصدى الصوت يساعدك على ذلك، وتابع: "كما أننى لحنت أغنية عزة نفسي وأنا نائم، واستيقظت وقمت بتسجيلها ثم عدت للنوم مرة أخرى، ورفضت غناء أغنية (صابر وراضى) لأنها تبدأ بصابر ورأيت فيها بعض النرجسية".

فى سياق آخر، أطلق صابر الرباعى فى بداية العام كليب جديدا بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها.