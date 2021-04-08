شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار 2".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار 2"، وتضمن عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "ملحمة الاختيار 2 المنتظرة.. حكايات من ملفات حقيقية عشناها.. حق زمايلنا هيرجع من كل واحد فيهم.. العهد.. الوعد.. العقيدة".



أحمد مكى وكريم عبد العزيز



تامر مرسى على فيس بوك

وكان تامر مرسى شوق متابعيه على موقع فيس بوك منذ ساعات حول برومو مسلسل "الاختيار" وكتب: "ملحمة الاختيار2 المنتظرة.. حكايات من ملفات حقيقية عشناها.. البرومو الرسمى لمسلسل الاختيار 2 اليوم 10 مساء إن شاء الله"، وذلك قبل طرح البرومو مؤخراً.



تامر مرسى على فيس بوك منذ ساعات

مسلسل الاختيار 2 من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبد العزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

إياد نصار



كريم عبد العزيز واحمد مكى

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على جميع المستويات، وقام ببطولته بطولة أمير كرارة وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.