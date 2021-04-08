شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كارتر لـ شيماء سيف: إنتى النفس اللى خارج وداخل منى والقلب اللى بعشقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد كارتر صورة جمعته بزوجته الفنانة شيماء سيف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك، إنتي النفس اللى خارج وداخل مني، إنتي الضحكة اللي بضحكها، إنتي القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، بدعي ربنا فى سرى بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".



تغريدة محمد كارتر

وأثارت منذ قليل الفنانة شيماء سيف التكهنات بصورة أكبر حول علاقتها بزوجها، والتكهنات التي طالت علاقتهما مؤخراً بشأن انفصالهما، حيث بعثت برسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى كتبت فيها: "محدش ييجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللى جملتوه في عين الناس".

وتابعت: "وفى النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللى عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل دعواتكم، نقطة من أول السطر".

وكانت الفنانة شيماء سيف أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً بعد إلغاء متابعتها لزوجها محمد كارتر عبر حسابها على إنستجرام وقيامه هو أيضا بإلغاء متابعتها.

كما كتبت رسالة غامضة، أمس عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام كتبت فيها: "كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال".

وتساءل كل متابعيها ومحبيها عبر حسابها على إنستجرام، هل انفصلت فعليا عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثرمن عامين، أم أنها مجرد مزحة، على الرغم أن شيماء و كاتر مازالوا يحتفظون بجميع صورهما معا على حساباتهم على إنستجرام وعدم حذف صور زفافهما.