شكرا لقرائتكم خبر عن "مومنت برودكشن" تتعاقد مع المؤلف مهاب حسين لإنتاج فيلم "حرب شوارع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، تعاقدها مع المؤلف الشاب مهاب حسين لتقديم عمل فني جديد بعنوان «حرب شوارع»، في إطار الخطة الإنتاجية للشركة لتنفيذ عددا من الأفلام السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وجرى التعاقد الرسمي بين الطرفين في مقر الشركة بمنطقة الدقي، بحضور المنتج حسني محمود صاحب شركة مومنت برودكشن للانتاج الفني، ومحمد كمال مدير عام الشركة، والمؤلف مهاب حسين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، إذ من المقرر أن يتم الاعلان عن مخرج العمل، وفريق العمل بعد مراجعة الأسماء التي رشحت للشركة.

وقالت مصادر بالشركة، إن أسماء الفنانين المرشحين للانضمام إلى العمل الجديد، يجري حصرها وعمل قائمة بالأسماء النهائية تمهيدا لإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أن العمل سيضم أسماء لامعة.

ورفضت المصادر، الكشف عن أي تفاصيل تخص قصة العمل الفني، وإلى أي نوع من الدراما ينتمي، مشيرة إلى أن توجه الشركة منذ نشأتها، هو تقديم أعمال فنية بناءة وغير تجارية، تساهم ولو بالقليل في إثراء قطاع الفن. كما تنتهي مومنت برودكشن حاليا من تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «آل هارون»، والذي من المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.