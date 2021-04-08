محمد كارتر لشيماء سيف: "ربنا يخليكي ليا حب وقرب ميعرفش البعد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المنتج محمد كارتر، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بالفنانة شيماء سيف، وذلك بعدما أثارت الأخيرة جدلًا حول حقيقة انفصالهما.

وعلّق كارتر "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، انتي النفس اللي خارج وداخل مني انتي الضحكة اللي بضحكها، انتي القلب اللي بعشقه الناس كلها بتتعامل على انك مراتي وهما ميعرفوش انك بنتي، ايوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي".

وتابع "بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".

كانت الفنانة شيماء سيف أثارت الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، فقبل يومين كتبت "شيماء"، تغريدة غامضة جاء فيها: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال"، وهو الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لإطلاق تكهنات حول انفصالها عن زوجها، ولكنها لم تنف أو تؤكد ذلك.

ومنذ قليل كتبت "شيماء"، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، رسالة غامضة أخرى، وقالت: "محدش ييجي على نفسه عشان حد متجملوش في الناس على حساب نفسكم".

وأضافت: "سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يؤذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل دعواتكم ونقطة ومن أول السطر".

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن.