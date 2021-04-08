مخرج "A Child's Prayer": الفكرة جاءتني بسبب "كورونا" وهذا موضوع فيلمي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج هاني هانز، إنه يحضر الفترة المُقبلة لإخراج أكثر من فيديو كليب، ولفيلم قصير عقب نجاح فيلمه الأول "A Child's Prayer" وحصوله على عدة جوائز خلال مشاركته في أكثر من مهرجان سينمائي عالمي.

وتابع في بيان صحفي "الفيلم القصير الجديد سيناقش حياة المصريين المُقيمين في أمريكا، والصعوبات التي يواجهها المصري لإثبات نفسه خارج بلده، وللتركيز أيضًا حول احترام الشعب الأمريكي للمصري ولمصر".

فيلم " A Child's Prayer" حصل على عدة جوائز عالمية، وعن كواليس مشاركته في المهرجانات، وتفاصيل الفيلم قال المخرج هاني هانز، في تصريحات صحفية: "أرغب منذ الصغر في العمل بمجال الإخراج، فكنت بالفعل مخرج منفذ في دبي لعدة إعلانات لشركات عالمية، ثم درست الإخراج وكل التفاصيل المتعلقة به فور سفري إلى الولايات المتحدة عام 2011، فدرست واتعلمت كل شيء من تصوير وكتابة وإضاءة ومونتاج وإكسسوار".

واستكمل هاني، حديثه قائلاً: "أما عن فكرة الفيلم جاءتني عندما كان يسألني نجلي دائمًا في وقت ذروة فيروس الكورونا، عن وقت انتهاء مرض، وعند ملاحظتي لسوء حالته النفسية بسبب الأحداث الناتجة عن الفيروس، ومن هنا قررت أكتب سيناريو وحوار الفيلم ثم صورناه".

وأضاف هاني "عندما انتهيت من التصوير بالكامل عرضته على أساتذتي بمعهد السينما في أمريكا والذين يعملون أيضًا كنقاد وحكام بعدة مهرجانات عالمية، فتلقيت منهم ردود أفعال رائعة وغير متوقعة حول الفيلم، ونصحوني بإرساله لعدة مهرجانات، ولم يخطر ببالي وقت التصوير أنه من الممكن أن يحصل على جوائز عالمية".

واستطرد: "قدمت من خلال الفيلم رسالة هامة ألا وهي، يجب على الأهالي أن تهتم بالحالة النفسية لأطفالهم وعدم عزلهم طوال الوقت في المنزل بسبب كورونا، لأن هذا سينعكس عليهم بالسلب، ولكن عند خروجهم يجب مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس وتقديم النصائح إليهم حتى تنتهي هذه الغمة ويزول هذا الفيروس".