يثير حيرة الجمهور.. علي يوسف ينفي زواجه من هند البلوشي ويطلقها على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار الفنان العراقي علي يوسف، حيرة جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروجه قبل ساعات في فيديو، أكد خلاله عدم صحة ما تردده الفنانة الكويتية هند البلوشي، بشأن أن زوجها، وأن عقد قرانهما تم في تركيا، ورغم نفيه، ألقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال "يوسف": "إن كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ، فأنت يا هند جاسم البلوشي، طالق طالق طالق لو كان في صحة بكلام هند البلوشي".

وأضاف: "حاولت أحتوي الموضوع بعدة طرق، وتواصلت مع الطرف الآخر، واتفقنا أن لا نتفق.. وما كنت أتوقع ياخد الموضوع أكبر من حجمه بهالطريقة".

وعن سبب صمته طيلة الفترة الماضية، قال "علي يوسف": "تواصلت معي عدة وسائل إعلام للحديث عن الأمر، لكن شنو أطلع أتكلم، شنو أطلع أقول.. أقول إنه هند طلعت ونشرت صور خاصة بعدم موافقتي".

وأردف بقوله: "الصور هي جزء من مشروع فيلم لم يكتمل، وتم تصويره في تركيا يجمعني مع الفنانة هند البلوشي، وهند ما تقدر تنكر هاد الموضوع، ولكنها خرجت وقالت إننا تزوجنا في تركيا وهذا غير صحيح فالقانون التركي يمنع تعدد الزوجات كما تعرفون وأنا متزوج".

وكانت البلوشي متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، وله منها من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا العام 2018.