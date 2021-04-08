كاثرين زيتا جونز تكشف سر زواجها السعيد من مايكل دوغلاس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 10:49 مساءً - تعرض زواج كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس لنكسات كثيرة لكن حبهما تجاوزها جميعها،ونجحا معاً بأن يكونا أسعد ثنائي في الوسط الفني العالمي حيث تتوزع إقامتهما ما بين لندن ولوس أنجلوس.

استمر زواج نجمي هوليوود كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس عقدين كاملين رغم فارق العمر بينهما البالغ 25 عاماً،حيث يكبر مايكل كاثرين ب25 عاماً،وهذا ليس سراً،وشهد زواجهما كأي زواج آخر ،صعوداً وهبوطاً،وانفصلا لفترة ثم استأنفا علاقتهما الزوجية ثانية ،ونجحت كاثرين في تجاوز كل شيء ليبقى حبهما على قيد الحياة حتى يمدهما بالسعادة.

بحسب موقع "هولا"،انفتحت الممثلة كاثرين زيتا جونز البالغة من العمر "51 عاماً" على علاقتها الزوجية المستمرة مع نجم هوليوود مايكل دوغلاس منذ عقدين وأثمرت طفلين هما "ديلان" و"كاريس" ،وكيف حافظت على صحة وسعادة زواجهما طوال هذه الفترة.

اعترفت كاثرين بأنهما يستمتعان كثيراً معاً لأن جدول عملهما المختلف وغير العادي يحافظ على تناسق زواجهما ووقتهما.

وأوضحت:" نحن نمضي الكثير من الوقت معاً على عكس العديد من الأزواج ،فنحن ليس لدينا وظيفة يومية من 5 إلى 9 ساعات. أما في وضع العمل أو خارج العمل، فأنا أعمل 16 ساعة متواصلة،أو لا أعمل، وهو يفعل الأمر نفسه، لذلك كان لدينا في علاقتنا فترات طويلة من الوقت لقضائها معاً".

الإحترام ضروري

مايكل وكاثرين بيوم الحب-الصورة من أنستغرام

وأكدت كاثرين في حديثها على أن الإحترام بين الزوجين،واحترام خصوصية الآخر مهمة ،وأن أحد أسباب نجاح زواجهما ،هو أنهما يحترمان خصوصية بعضهما،ومساحة بعضهم البعض ،ويحافظان على روح الدعابة والمرح بينهما.

وعلقت كاثرين على فارق العمر قائلة: " زوجي أكبر مني ب25 عاماً ،هذا ليس سراً،لن يكون الأمر طبيعياً إذا لم يكن هناك صعود وهبوط ".

احتفل الزوجان مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز بعيد زواجهما العشرين ،وبهذه المناسبة السعيدة ،نشرت كاثرين مقطع فيديو رائعاً في حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي تضمنت لقطات من لحظاتهما الخاصة معاً.

بينما شارك مايكل دوغلاس متابعيه عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" تسجيلاً صوتياً تحدث فيه عن اللحظة التي التي التقى فيها كاثرين زيتا جونز لأول مرة حين تشاركا تصوير فيلم The Mask of Zorro عام 1998 ،ومنذ ذلك الوقت لم يفترقا أبداً حيث ربطهما الحب في قدر واحد للأبد.

الحب

حافظت كاثرين وكذلك مايكل على روح الدعابة والمرح بينهما-الصورة من أنستغرام

يعتقد أن السر الآخر لنجاح زواج كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس ،أنهما يحافظان على دفء شرارة الحب التي جمعتهما،وتستعين كاثرين بشعر الكاتب الإنكليزي المفضل لديها ويليام شكسبير ،فقبل أسابيع عديدة،نشرت كاثرين صورة لها وهي تقبل زوجها مايكل وقت الغروب على شاطىء البحر،وكتبت إلى جانبها بيتاً شعرياً لوليام شكسبير تعبر فيه عن إحساسها نحو مايكل يقول: " لا أستطيع أن أعبر عن أي علامة حب ألطف من هذه القبلة اللطيفة".

يشار إلى أن كاثرين عايدت متابعيها بيوم الفصح بنشرها صورة لها ولزوجها مايكل في مدينة القدس حيث قضيا إجازة عطلة فصح سابقة فيها وكتبت تعليقاً مرحاً وصفت فيه زوجها بالأرنب قالت فيه: " عيد فصح سعيد ،تذكرت اليوم الوقت الذي أمضيته في القدس مع أرنبي،عذرا عزيزي مايكل".





