"ما يكمن في الأسفل".. نتفليكس تُثير غضب الجمهور والنقاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم الخيال العلمي والرعب (What Lies Below- ما يكمن في الأسفل) المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة في "نتفليكس- أمريكا".

الفيلم بطولة تراي تاكر وإما هورفاث، ويتناول قصة مراهقة في الـ 16 من عمرها، تعود من مخيم صيفي لتجد أن أمها تواعد رجلًا جديدًا، وبينما يبدو الحبيب مثاليًا في البداية تشك الفتاة أنه ليس بشريًا!.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل" البريطانية، أثار الفيلم ردود فعل قوية من الجمهور، الذي وصفه بالغريب والمثير للحيرة والرعب.





ورغم تصدر الفيلم قائمة الأعلى مشاهدة، إلا أن النقاد كان لهم رأي آخر بخصوص الفيلم، إذ نصحوا الجمهور بعدم تضييع الوقت في مشاهدته.

وعلق أحدهم على الفيلم بقوله: "ما يكمن في الأسفل هو أغرب فيلم شاهدته على الإطلاق وربما الأغبى".





وذكر الموقع، أن الفيلم يبدو فيلم رعب تقليدي في البداية، لكن آخر 5 دقائق في العمل سببت حيرة الجمهور ورعبه، وتركت أغلب المشاهدين في حالة عدم تصديق.

وعبر مشاهدون عن حيرتهم واستيائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوصفت إحداهن الفيلم بالمزعج والغريب وتساءلت لماذا تفعل نتفليكس بالمشاهدين هكذا؟!

واتهم أحد المشاهدين نتفليكس بالتلاعب بقائمة الأكثر مشاهدة، بقولها: "لا بد أن نتفليكس وضعت هذا الفيلم في المركز الأول كي تضيع وقت المشاهدين في متابعته، لم أحبه على الإطلاق".



