شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى عن "القاهرة كابول": ربيت دقنى 14 شهرا وقالولى بن لادن جنبك شكله طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان طارق لطفي، أن شخصية الشيخ رمزي في القاهرة كابول، كان مستمتعا بالسيناريو، وهناك "غيلان" تمثيل في هذا المسلسل مثل خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب، وهم يمثلون "المدفعية الثقيلة" في التمثيل، وهناك مجموعة من الشباب سيكونون من نجوم المرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تركت دقني سنة وشهرين، درست كل الشخصيات التي ستفاجئ الناس، والسيناريو يضم 3 شخصيات في شخصية واحدة، وهى شخصية الشيخ رمزي، وأريد أن أشكر من ساعدوني لأصل لشكل الشيخ رمزي، وأريد أن أشكر سفير مصر في أفغانستان لأنه ساعدنا بشكل كبير، وساعدنا أيضا في إرسال ملابس كان من الصعب الحصول عليها هنا".