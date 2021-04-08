شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى عن "القاهرة كابول": ربيت دقنى 14 شهرا وقالولى بن لادن جنبك شكله طيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان طارق لطفي، أن شخصية الشيخ رمزي في القاهرة كابول، كان مستمتعا بالسيناريو، وهناك "غيلان" تمثيل في هذا المسلسل مثل خالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب، وهم يمثلون "المدفعية الثقيلة" في التمثيل، وهناك مجموعة من الشباب سيكونون من نجوم المرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تركت دقني سنة وشهرين، درست كل الشخصيات التي ستفاجئ الناس، والسيناريو يضم 3 شخصيات في شخصية واحدة، وهى شخصية الشيخ رمزي، وأريد أن أشكر من ساعدوني لأصل لشكل الشيخ رمزي، وأريد أن أشكر سفير مصر في أفغانستان لأنه ساعدنا بشكل كبير، وساعدنا أيضا في إرسال ملابس كان من الصعب الحصول عليها هنا".
وقال: "قالولي صورتك جنب أسامة بن لادن شكله أطيب منك، بسبب تقمص الشخصية واللوك الذي ظهرت به، والمسلسل ظل أمامي طوال العام، وهو ما ساعدني في اختيار طريقة المشي وطبقة الصوت، وهي كانت صعبة للغاية وتستنفذ النفس بشكل كبير، فكان من الصعب أن أقول جملة كاملة".
وتابع: "الشخصية التي أجسدها، تدرجت بشكل كبير حتى وصلت لمرحلة من التطرف، والشخصية تحمل كم تناقض كبير، والمسلسل يناقش قضية مهمة لأساليب المتطرفين للسيطرة على العقول، وأتمنى أن يستمتع الناس بالمسلسل".