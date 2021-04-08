شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش ضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالفنان الشاب خالد عليش كضيف شرف بدور مهم وجديد عليه فى مسلسل "الاختيار 2"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والمسلسل سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.

وكشفت شبكة قنوات ON فى وقت سابق عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.