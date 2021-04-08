شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش ضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يظهرالفنان الشاب خالد عليش كضيف شرف بدور مهم وجديد عليه فى مسلسل "الاختيار 2"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والمسلسل سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.
وكشفت شبكة قنوات ON فى وقت سابق عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة عالية فى ساعات قليلة من طرحه، وتضمنت مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.
مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.
من ناحية أخرى يشارك الفنان خالد عليش فى مسلسل "أحسن أب"، من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.