شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعدى منتج مسلسل لعبة نيوتن: مجال الدراما ليس بعيدا عنا وسوق الإنتاج منضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعدى منتج مسلسل "لعبة نيوتن" خلال المؤتمر الصحفي للمسلسل إن مجال الدراما ليس بعيد عن مجاله فى الإعلانات وتنظيم الأحداث والمؤتمرات، وأنه لديه شغف كشركة بمشاركة إيهاب جوهر بتقديم مزيد من المسلسلات والأفلام، موضحا أن سوق الإنتاج حاليا منظبط سواء فى الدراما أو السينما، مؤكدا أن لديه طموح لانتاج مسلسلات وبرامج وأفلام سينما ذات قيمة.

وأشار محمد سعدى إلى أن المخرج تامر محسن نحترمه جدا ونقدره وانتظرناه لينتهى من أعماله ويتفرغ حتى يتولى مهمة إخراج المسلسل.

وأوضح أن منى زكى بذلت مجهود وقدمت اعمال عظيمة قبل لعبة نيوتن ولكنها ستظهر بشكل مختلف فى لعبة نيوتن إضافة لباقى فريق العمل.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.