شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ناعيا مهندس الصوت شهير نخلة: "أخى و صديق مشوارى الفنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم محمد منير، مهندس الصوت شهير نخلة، الذى توفى أمس، وكتب الكينج، عبر حسابه بموقع تويتر: "فقدنا بالأمس أخى وصديق مشوارى الفنى مهندس الصوت الكبير شهير نخلة.. اسكنه الله فسيح جناته ولنا ولأهله الصبر والسلوان".



محمد منير عبر تويتر

يشار إلى أن الموزع الموسيقى أمير محروس، أعلن وفاة مهندس الصوت شهير نخلة أمسعبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "وداعاً الاستاذ والمعلم والأخ الكبير مهندس الصوت شهير نخلة وربنا يفتح لك أبواب السماء ويرحمك ويرحمنا جميعاً ويحفظنا من الأيام الشريرة"، وتقرر تلقى العزاء فى الراحل فى السادسة مساء اليوم الأربعاء بكنيسة سانت تريز بالعروبة فى مصر الجديدة.

كما نعته الفنانة مروة ناجى، قائلة: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون أنعى ببالغ الحسن والأسى الفنان الكبير شهير نخله واحد من أهم مبدعي مصر ومهندسى الصوت فى مصر والعالم العربى.

وتابعت، على المستوى الإنسانى كان كله طيبة وإنسانية وأخلاق واحترام وتواضع غير مسبوق، عزاؤنا الوحيد أنك رحلت لمكان أفضل وأطهر، وعزاؤنا الأكبر أن يرحمك الله برحمته الواسعة، ويجعل مثواك الجنة، وداعا الرائع شهير نخلة".

يشار إلى أن شهير نخلة هو واحد من أهم مهندسى الصوت فى مصر عمل مع كبار النجوم وعلى رأسهم محمد منير وأنغام ورابح صقر.