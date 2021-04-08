شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى معسكر مغلق مع "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نجم مسرح مصر على ربيع فى معسكر مغلق لتصوير مسلسله "أحسن أب"، بشكل يومى ويكثف المخرج معتز التونى عدد ساعات التصوير وتصل إلى 18 ساعة فى اليوم، للعرض عبر قنوات "الحياة" في رمضان القادم، للانتهاء من الحلقات بحلول الشهر الكريم.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.