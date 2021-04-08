بالصورة – إطلالة لافتة لماريتا الحلاني بالحجاب في “2020”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 09:14 مساءً - منذ 8 ثواني

نشرت النجمة الشابة ماريتا الحلاني صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت إعجاب وحماس متابعيها بعدما كشفت عن مشاركتها بمسلسل “2020” مع باقة من الممثلين في الوطن العربي.

وفاجأت الحلاني متابعيها عبر “إنستغرام” بصورة لافتة أطلّت فيها مع النجمة نادين نسيب نجيم. وبدتا بالحجاب نظراً إلى أنهما التقطتا الصورة (المرفقة) في كواليس تصوير مسلسل “2020” الرمضاني الذي تجسدان فيه دورَي امرأتين محجبتين.

وتشارك ماريتا في هذا العمل من إنتاج شركة “الصباح أخوان” وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر وبلال شحادات.