فن ومشاهير

بديع أبو شقرا: وطن “الكرتونة” نحن هنا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 09:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بديع أبو شقرا

استشهد الممثل بديع أبو شقرا بمقولة الشاعر إيليا أبو ماضي لكنّه استبدل عبارة “وطن النجوم” بـ “وطن الكرتونة”، بإشارة منه الى “كرتونة الإعاشة” التي بات ينتظرها معظم اللبنانيين. وكتب: “وطن “الكرتونة” نحن هنا، حدّق أتذكر من انا”.

يذكر أن بديع ابو شقرا صرح سابقاً ان الممثل اللبناني اسمه لا يبيع عربيا وحينها لاقى هجوما شديدا من زملاءه.

واعتبر أن الدراما بشكل عام في لبنان بحاجة الى دعم من المعنيين في البلد كي تصل الى العالم العربي ويصبح صناعها منتشرين وهذا ما حصل في البلدان العربية الاخرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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