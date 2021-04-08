بديع أبو شقرا: وطن “الكرتونة” نحن هنا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 09:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

استشهد الممثل بديع أبو شقرا بمقولة الشاعر إيليا أبو ماضي لكنّه استبدل عبارة “وطن النجوم” بـ “وطن الكرتونة”، بإشارة منه الى “كرتونة الإعاشة” التي بات ينتظرها معظم اللبنانيين. وكتب: “وطن “الكرتونة” نحن هنا، حدّق أتذكر من انا”.

يذكر أن بديع ابو شقرا صرح سابقاً ان الممثل اللبناني اسمه لا يبيع عربيا وحينها لاقى هجوما شديدا من زملاءه.

واعتبر أن الدراما بشكل عام في لبنان بحاجة الى دعم من المعنيين في البلد كي تصل الى العالم العربي ويصبح صناعها منتشرين وهذا ما حصل في البلدان العربية الاخرى.