نتفليكس تشتري فيلم "وحش".. تعرف على موعد عرضه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس، شراء حقوق ملكية عرض فيلم "Monster- وحش"، الذي افتتح عرضه في مهرجان صندانس السينمائي عام 2018.

ووفقًا لموقع "نيو أون نتفليكس"، لم يحظ الفيلم بعرض مسرحي من قبل، لذلك قررت نتفليكس شراؤه وطرحه في 7 مايو/أيار المقبل.

وذكر الموقع، أن الفيلم كان يطلق عليه سابقًا: "All Rise"، قبل أن يتم تغييره إلى "وحش"، وهو من بطولة جون ديفيد واشنطن (ابن دنزل واشنطن) وآيساب روكي والفائزة بالأوسكار جينفر هدسون.





الفيلم مأخوذ عن رواية أعلى مبيعًا للكاتب والتر دين صدرت عام 1999، وتتناول محاولة مراهق في الـ 17 من عمره إثبات براءته من تهمة التورط في جريمة سرقة أدت إلى قتل، ولكن كيف يمكنه إثبات براءته بعد أن حكم عليه المجتمع بالفعل.





ولاقى الفيلم إشادة نقدية كبيرة لدى طرحه، بسبب مناقشته قضية مجتمعية مهمة، مما دفع نتفليكس لشراء حقوق عرضه مؤخرًا.

واستنكر الموقع عدم طرح الفيلم للعرض المسرحي كل هذه الأعوام، خاصةً مع تلقيه نقد جيد.

وكتب الناقد ستيفن بروكوبي عن الفيلم: "المخرج وصانع الأفلام أنتوني ماندلر هو مخرج طموح ومعقد وأجاد تجسيد نظام المحاكمة الأمريكي المصمم لمنع أشخاص يشبهون بطل الفيلم من الحصول على عدالة حقيقية".



