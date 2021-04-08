بعد 5 سنوات من وفاته.. ألبوم جديد للمغني الأمريكي "برنس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن المغني "برنس" لم يفرغ كل ما في جعبته من إنتاجات موسيقية رغم مرور 5 سنوات على وفاته.

وأعلنت شركة "ليجاسي ريكوردينجز" للإنتاج التابعة لـ"سوني"، الخميس، إصدار ألبوم غير منشور سابقاً للفنان الأمريكي في 30 يوليو/تموز بعنوان "ويلكام تو أمريكا".



وتبث منصات البث التدفقي الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم اعتباراً من الخميس.

وكان المغني سجل هذا الألبوم سنة 2010 في الاستديو الخاص به في دارته الفارهة الشهيرة في بايزلي بارك، والتي تكتنز عدداً كبيراً من التسجيلات غير المعروفة لبرنس، بينها أغنيات مباشرة ونسخ تجريبية وألبومات غير مكتملة.

وأجاد برنس الذي توفي في 21 أبريل/نيسان 2016 عن 57 عاماً، الحفاظ على لغز "كنوزه" الفنية المخفية، خصوصاً من خلال تصريحاته للصحفيين.

وقال لمجلة "رولينج ستون" سنة 2014: "لم أعط دائماً أفضل أغنية لدي لشركات الإنتاج، ثمة أغنيات لم يسمعها أحد وأمور كثيرة سجلتها خلال فترات مختلفة".

وتخصص قناة "سي بي إس" الأمريكية حلقة حصرية من برنامجها "60 مينتس"، الأحد، عن الأغنيات الـ12 من ألبوم "ويلكام تو أمريكا" بعدما استمعت إليها كلها.

وستصدر "ليجاسي ريكوردينجز" مجموعة تضم الألبوم وحفلة كاملة غير معروضة سابقاً أحياها برنس مع فرقته الشهيرة "نيو باور جنريشن" في لوس أنجلوس في 28 أبريل/نيسان 2011.