ماريتا الحلاني بالحجاب

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بالحجاب أطلت النجمة الشابة ماريتا الحلاني على حسابها الشخصي على "إنستغرام" في صورة جمعتها مع النجمة نادين نسيب نجيم. وبدتا بالحجاب من كواليس تصوير مسلسل "2020" الرمضاني الذي تجسدان فيه دورَي امرأتين محجبتين.

وتشارك ماريتا في هذا العمل من إنتاج شركة "الصباح أخوان" وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي، إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر وبلال شحادات.

لا تفوّتوا مشاهدة "2020"، عمل درامي ضخم بأحداث مشوقة عبر شاشة mtv خلال شهر رمضان المبارك.