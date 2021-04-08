"سوني" تطرح قريبا ألبوما غير منشور لبرينس بعد خمس سنوات على وفاته

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باريس: يبدو أن المغني برينس لم يفرغ كل ما في جعبته من إنتاجات موسيقية رغم مرور خمس سنوات على وفاته، إذ أعلنت شركة "ليغاسي ريكوردينغز" للإنتاج التابعة لـ"سوني" الخميس إصدار ألبوم غير منشور سابقا للفنان في 30 يوليو، بعنوان "ويلكام تو أميركا".

وتبث منصات البث التدفقي الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم اعتبارا من الخميس، ويمكن فيها سماع كلمات مغنّاة بصوت برينس يقول فيها إن أميركا "أرض حرية (لكنها أيضا) دار للعبودية".

وكان المغني سجل هذا الألبوم سنة 2010 في الاستديو الخاص به في دارته الفارهة الشهيرة في بايزلي بارك والتي تكتنز عددا كبيرا من التسجيلات غير المعروفة لبرينس، بينها أغنيات مباشرة ونسخ تجريبية وألبومات غير مكتملة.

وأجاد برينس الذي توفي في 21 ابريل 2016 عن 57 عاما، الحفاظ على لغز "كنوزه" الفنية المخفية، خصوصا من خلال تصريحاته للصحافيين.

وقال لمجلة "رولينغ ستون" سنة 2014 "لم أعط دائما أفضل أغنية لدي لشركات الإنتاج. ثمة أغنيات (...) لم يسمعها أحد (...) وأمور كثيرة سجلتها خلال فترات مختلفة".

وتخصص قناة "سي بي اس" الأميركية حلقة حصرية من برنامجها "60 مينتس" الأحد عن الأغنيات الـ12 من ألبوم "ويلكام تو أميركا" بعدما استمعت إليها كلها.

وستصدر "ليغاسي ريكوردينغز" مجموعة تضم الألبوم وحفلة كاملة غير معروضة سابقا أحياها برينس مع فرقته الشهيرة "نيو باور جنريشن" في لوس أنجليس في 28 أبريل 2011.