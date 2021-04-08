شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حمدي هيكل: أقدم دور الشرير في "آل هارون".. وأتمنى تقديم "الطيب" مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير حمدي هيكل، أن الشخصية التي يقدمها في فيلم آل هارون ليست بعيدة عن ما قدمه في السابق، فهي شخصية شريرة لكن بشكل مختلف، مشيرا إلى سعادته بالتعاون مع شركة مومنت برودكشن، منتجة الفيلم.

وقال هيكل، إن "الشخصية اللي بقدمها في فيلم آل هارون مش جديدة عليا وقدمتها بشكل مختلف على حسب موضوع السيناريو أو الحدوتة، وأتمنى يبقي فيه عين تانية تشوفني من خلالها، أتمنى أعمل دور حد طيب مش كل الأدوار اللي بعملها شريرة، والشخصية اللي بلعبها في الفيلم هي لحد مودرن مش شعبي ولا صعيدي، لكنه في نفس السياق اللي هو شرير".

وأضاف الفنان الكبير: "سعيد بالتعاون مع شركة مومنت برودكشن، وأتمنى رجيلهم تدب في الوسط الفني، لأنهم فعلا يستهالوا إن يبقى ليهم وجود في المجال الفني، ورغم ظروف كورونا إلا أنني أتوقع نجاح الفيلم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة لمواجهة فيروس كورونا، في أماكن التصوير.

وكشف هيكل، أن من بين أسباب موافقته على المشاركة في "آل هارون"، هو ورق الفيلم أولا، وثانيا فريق العمل الذي يضم أسماء كبيرة قادرة على إنجاح العمل الفني، مؤكدا أن الشركة المنتجة تتعامل باحترافية كبيرة، رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها مع شركة مومنت، لافتا إلى تعامله من قبل مع مخرج العمل معتز حسام، وهو من المخرجين الواعدين الذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.

وفيلم "آل هارون" أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ويعد أحد أبرز الإعمال السينمائية التي يجري تصويرها حاليا، وفرضت نفسها على الساحة الفنية لتصبح الأشهر إعلاميا، نظرا لإصرار الشركة المنتجة على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، ويشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي، وغيرهم.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن لللإنتاج الفني لصاحبها المنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.