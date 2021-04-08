شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تثير التكهنات بشأن انفصالها برسالة غامضة.. "محدش يجى على نفسه علشان حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة شيماء سيف التكهنات بصورة أكبر حول علاقتها بزوجها، والتكهنات التي طالت علاقتهما مؤخراً بشأن انفصالهما حيث بعثت برسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى كتبت فيها : "محدش يجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللى جملتوه في عين الناس".



شيماء سيف

وتابعت "وفى النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللى عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل دعواتكم، نقطة من أول السطر".



شيماء سيف فى استورى قبلها

وكانت الفنانة شيماء سيف، أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً بعد الغاء متابعتها لزوجها محمد كارتر عبر حسابها على إنستجرام وقيامه هو أيضا بإلغاء متابعتها.

كما كتبت رسالة غامضة، أمس عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام كتبت فيها: "كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال".

وتساءل كل متابعيها ومحبيها عبر حسابها على إنستجرام، هل انفصلت فعليا عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثرمن عامين، أم أنها مجرد مزحة، على الرغم أن شيماء و كاتر مازالوا يحتفظون بجميع صورهما معا على حساباتهم على إنستجرام وعدم حذف صور زفافهما.