شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ضيف شرف حلقتين فقط بمسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم أحمد رزق كضيف شرف خلال حلقتين فقط من مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم طارق لطفى، وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب، حيث صور رزق مشاهده خارج مصر مع فريق العمل المقررعرضه على قناتى الحياة وcbc والقناة الأولى المصرية فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

ويعرض لأحمد رزق مسلسل "فى يوم وليلة" على قناة ON ويشاركه البطولة أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى،