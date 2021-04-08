شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن: كل ما نشر عن لعبة نيوتن اجتهادات وأتمنى المسلسل يعيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج تامر محسن خلال المؤتمر الصحفى لمسلسل لعبة نيوتن، إن كل ما نشر عن المسلسل كان اجتهادات مشيرا إلى أن قصة العمل تدور حول زوجين هانا وحازم وهما زوجين يحاولان ولادة ابنهما فى أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية ومن خلال العمل نتابع رحلتهما.

وقال تامر محسن إن الممثلين المشاركين فى العمل نحن نمثلهم خلال المؤتمر لأن بعضهم مشغول مثل محمد فراج لأنه يصور خارج القاهرة ومحمد ممدوح والذى أضطر لمغادرة المؤتمر بسبب انشغاله وعائشة بن أحمد وادم الشرقاوى ممثل مصرى أمريكى سيكون له شأن كبير، وبعتبر المسلسل عبارة عن 8 أفلام.

ومن جانبه، قال سيد رجب إن العمل مع تامر محسن حلم من احلامه وانه فرح جدا عندما وصلته رسالة منه للعمل معه، مؤكدا أن مشاهد المسلسل صعبة وطريقة الإخراج مختلفة، وتامر محسن قادر على إخراج أفضل ما لدى الممثلين.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وأعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى حصريًا على قناة Dmc فى شهر رمضان المقبل.

وطرح تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".