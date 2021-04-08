شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: مسلسل لعبة نيوتن طوق نجاة بالنسبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة منى زكى خلال المؤتمر الصحفى لمسلسل "لعبة نيوتن"، إنها غابت لفترة وأن مكالمة المخرج تامر محسن للعمل بالمسلسل كانت طوق نجاة بالنسبة لها.

وأضافت منى زكى أنها تحمست للمسلسل، مقدمة الشكر لورشة الكتابة بإشراف مها الوزير، لأن الجمل الحوارية لا تزال مأثرة فيها حتى الآن.

واشارت منى زكى إلى أن فريق العمل المشاركة هو فريق الأحلام بالنسبة لها، لأن زملاءها فى العمل ليسوا نجوم عاديين، مؤكده أنها استمعت بالعمل فى المسلسل وواثقة أن الجميع قدم أفضل ما عنده.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وأعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى حصريًا على قناة Dmc فى شهر رمضان المقبل.

وطرح تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "لعبة نيوتن" الذى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان آخر أعمال منى زكى السينمائية، فيلم "الصندوق الأسود"، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.