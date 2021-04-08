شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 5 أيام على موكب المومياوات.. نادر عباسى يكشف أكثر شىء أسعده بردود الفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسى قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية عن سعادته الكبيرة بعد مرور 5 أيام على موكب المومياوات بسبب كم الردود الإيجابية والرسائل التى تأتيه طوال الفترة الماضية، بين كافة الأوساط، قائلاً في تصريحات لليوم السابع: "لى أصدقاء كثيرون فى الخارج بحكم وجودى فى أوروبا لسنوات، وما أن انتهى الحفل حتى انهالت على اتصالات عديدة من جانب عازفين كُثر هناك قالوا لى نصاً ليه ما اخدتناش معاك بهذا العرض".



نادر عباسى خلال الحفل

وتابع: "وهو الأمر الذى يشعرنى بسعادة غامرة نظراً لأن ذلك يعنى انبهارهم بما قمنا به فى الحفل من عرض مصرى خالص وبأيادى مصرية أبهرت العالم وأثبتت أن مصر بها مواهب عظيمة للغاية".

كما أكد أن أكبر مفاجأة سعيدة بالنسبة له ولكل العاملين فى الأوركسترا التى شاركت بحفل موكب المومياوات هو أن كافة الأوساط التى تابعت العرض وصلت لها الرسالة التى عملنا عليه طوال كواليس العمل التى بدأت قبل 6 أشهر من سبتمبر الماضى قائلاً "كنا دوماً حريصين على أن يشعر المصريون بهويتهم وأصلهم، لذا اخترنا أن تكون المقطوعة التى تغنيها أميرة سليم بالمصرية القديمة وهو الأمر النابع من اعتزازنا بأصولنا".



نادر عباسى

من ناحية أخرى، أشادت وسائل الإعلام العالمية المختلفة من صحف وقنوات تليفزيونية ووكالات أنباء بما قدمته مصر السبت الماضى من عرض تاريخى أبهر العالم أجمع فى موكب مهيب ينقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر، والذى وصفوه بأنه خطوة هامة فى إبراز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

كما تصدر الحدث مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الفيس بوك وتويتر وانستجرام، وتابعه بشغف أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام، منذ بدء الإعلان عن الحدث والاستعدادات التى اتخذتها الدولة المصرية لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولهم إلى مقرهم الأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.