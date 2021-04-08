شيماء سيف تثير الجدل مجددًا حول انفصالها: "ربنا بس اللي عنده كل الحقايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

للمرة الثانية خلال يومين، أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

فقبل يومين كتبت "شيماء"، تغريدة غامضة جاء فيها: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال"، ولم تكشف عن سبب كتابتها هذا البوست، وهو الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لإطلاق تكهنات حول انفصالها عن زوجها، ولكنها لم تنف أو تؤكد ذلك.

ومنذ قليل كتبت "شيماء"، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، رسالة غامضة أخرى، وقالت: "محدش ييجي على نفسه عشان حد متجملوش في الناس على حساب نفسكم".

وأضافت: "سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل دعواتكم ونقطة ومن أول السطر".

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تنتظر عرض فيلم "العنكبوت" الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.