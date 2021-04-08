أحمد فهمي ينشر صورا من زيارته لمؤسسة مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، صورًا له من زيارته لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وظهر "فهمي"، في إحدى الصور مع الدكتور مجدي يعقوب، وفي الصور الأخرى مع بعض المرضى والعاملين بالمؤسسة، وعلق: "زيارة من القلب.. شكرا لمؤسسة مجدي يعقوب".

من ناحية أخرى ينتظر أحمد فهمي عرض فيلم "العارف"، للفنان أحمد عز، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.