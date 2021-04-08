صور| دينا فؤاد بالأبيض في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خضعت الفنانة دينا فؤاد لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وشاركت دينا الصور مع جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "دينا"، في الصور بإطلالة باللون الأبيض نالت إعجاب متابعيها عبر الموقع.

من ناحية أخرى، تواصل دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.