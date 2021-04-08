تامر محسن يكشف عن تفاصيل مشهد مهم في "لعبة نيوتن": "سيجيب عن التساؤلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك بعد أيام، عرض مشهد من العمل.

وقال المخرج تامر محسن إن المشهد سيجيب عن كثير من التساؤلات التي ستشغل الجمهور، وسيوضح كثير من الأمور، وهو ما جعله يطلب من الحضور عدم تصويره، حتى يستمتع الجمهور بمشاهدته وقت عرضه ضمن الأحداث.

المشهد جمع الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح، وفيه تظهر الأولى تنفذ تعليمات الأخير، وهي داخل مطار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجيب عن تساؤلات موظف الجوازات، قبل أن تتعرض لموقف مهم.

شهد المؤتمر المُقام حاليا في فندق فورسيزون، حضور المخرج تامر محسن، ومن الأبطال الفنانة منى زكي، الفنان محمد ممدوح الفنان سيد رجب، إلى جانب مها الوزير المشرفة على السيناريو، ويقدم المؤتمر الإعلامية چاسمين طه زكي.

المسلسل باكورة الإنتاج الدرامي لشركة media hub- سعدي جوهر، وتم تأجيل عرضه العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وعاد العمل لاستئناف التصوير لعرضه في سباق 2021.

جدير بالذكر أن شركة media hub كانت المشرف العام على احتفالية نقل المومياوات الملكية التي أقيمت قبل أيام، وأشاد بها الشعب المصري.