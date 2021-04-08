بعد مشاركته في أغنية "مشتاقين".. أحمد زاهر لـ حمادة هلال: خلتنا نشترك في الثواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة شكر للفنان حمادة هلال بعد مشاركته في أغنية "مشتاقين"، الذي طرحها الأخير عبر قناته على "يوتيوب".



ونشر "زاهر"، مقطع فيديو من الأغنية، وعلق: "ألف مبروك يا حمادة على الأغنية الرائعة دي وشكرا ليك إنك خليتنا نشترك معاك في الثواب العظيم ده في أغنية بتمدح النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يجعله في ميزان حسناتنا".

أغنية "مشتاقين"، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، والكليب إخراج محمد القاضي.

وظهر في الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هاني سلامة، كريم فهمي، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، أحمد حسن وأحمد فتحي، وكهربا، محمد هاني، حسين السيد، عمرو الليثي، وإبراهيم فايق.

من ناحية أخرى، ينتظر حمادة هلال عرض مسلسل "المداح"، في الموسم الرمضاني المقبل، بطولة أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.